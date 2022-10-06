Події

09:53 06.10.2022

Ворог випустив уранці по Хмельниччині дві ракети, одна впала поряд з інфраструктурним об'єктом

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Ворог випустив уранці по Хмельниччині дві ракети, одна впала поряд з інфраструктурним об'єктом

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив, що вранці в Шепетівському районі було зафіксовано вибухи двох ракет, одна з яких впала поряд з інфраструктурним об'єктом, друга – на пустирі.

"Сьогодні близько 6-ї години в Шепетівському районі нашої області зафіксовано вибухи двох ракет, випущених країною-агресором. Одна ракета впала поряд з інфраструктурним об'єктом. Руйнувань інфраструктури та пожеж немає. Інша впала – на пустирі. За попередньою інформацією, унаслідок падіння ракети зафіксовано незначні пошкодження деяких із навколишніх будинків", - написав він у телеграм-каналі.

Загиблих і постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби.

Також, як повідомив голова ОВА, відбулася зупинка поїзда, оскільки внаслідок ракетного удару дерево впало на залізничну колію.

"Рух поїзда відновлено", - зазначив він.

Теги: #ракети #хмельницька_область

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