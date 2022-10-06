Події

09:40 06.10.2022

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 330 осіб особового складу, 14 танків та 15 БПЛА

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Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 330 осіб особового складу, 14 танків та 15 БПЛА

Загальні бойові втрати російських військ із моменту повномасштабного вторгнення на територію України 24 лютого до 6 жовтня орієнтовно сягнули близько 61 330 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.10 орієнтовно становили: особового складу – близько 61330 (+330) осіб ліквідовано, танків – 2449 (+14) од., бойових броньованих машин – 5064 (+26) од., артилерійських систем – 1424 (+10) од., РСЗВ – 344 (+3) од., засобів ППО ‒ 177 (+0) од., літаків – 266 (+0) од., гелікоптерів – 232 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1047 (+ 15), крилатих ракет - 246 (+0), кораблів/катерів - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 3854 (+13) од., спеціальної техніки - 134 (+2) од.", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках.

Теги: #рф #війна #втрати

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