За добу на Харківщині троє загиблих

У ніч проти 6 жовтня російські окупаційні війська завдали кілька ударів по промислових об'єктах Харкова, за попередніми даними ворог використав дрони-камікадзе, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Попередньо – росіяни застосували дрони-камікадзе. Виникли пожежі, є часткові руйнування нежитлових будівель. Постраждалих немає", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, протягом доби окупанти обстрілювали Куп'янський та Вовчанський райони, а також населені пункти Богодухівського, Харківського районів (Уди, Ветеринарне, Стрілеча, Красне та ін.).

"За інформацією Обласного центру екстреної допомоги, протягом доби в області госпіталізували 3 чоловіки, які отримали поранення внаслідок обстрілів у Куп'янському районі", - написав Синєгубов.