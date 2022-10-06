ЗС України за добу відбили атаки противника в районі восьми населених пунктів

Минулої доби ЗСУ відбили атаку противника в районі 8 населених пунктів. Окупанти відступають і разом із ними відходять їхні пособники, повідомили у Генштабі ЗСУ.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Соледар, Одрадівка, Бахмутське, Бахмут, Красногорівка, Майорськ та Новомихайлівка", – йдеться у ранковому зведенні на Фейсбуці.

У результаті поступового звільнення Силами оборони тимчасово захоплених територій одночасно з відходом підрозділів російських окупаційних військ відзначається виїзд посіпак окупаційної влади. Так, за наявною інформацією, із населеного пункту Сватове до Новопскова Луганської області зафіксовано переміщення трьох автобусів прихильників окупантів.

Схожа ситуація на тимчасово зайнятій території Херсонської області, де представники приватних охоронних кампаній із ТОТ АР Крим планують евакуюватися назад на півострів.

Також наголошується, що у Рубіжному Луганській області з метою пошуку українських диверсантів і партизанів окупанти запровадили комендантську годину та посилили фільтраційні заходи.

Продовжує надходити інформація про мінування російськими загарбниками об'єктів інфраструктури Енергодара.

Авіація Сил оборони завдала понад 15 ударів. Підтверджено ураження12 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, збито 9 ворожих БПЛА.

Ракетні війська та артилерія за минулу добу вразили два пункти управління, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, боєприпаси, а також 8 інших важливих об'єктів ворога.