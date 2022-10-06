Події

07:22 06.10.2022

Окупанти обстріляли дві прикордонні громади Сумської області

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Окупанти обстріляли дві прикордонні громади Сумської області

Минулої доби середи, 5 жовтня, російські окупанти з артилерії та мінометів обстріляли дві прикордонні громади Сумської області, без жертв, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"За день було здійснено 3 обстріли по території Есманської та Середино-Будської громад. Загалом 35 приходів. Били зі ствольної артилерії та мінометів", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Живицького, внаслідок мінометного обстрілу в одному із сіл Середино-Будської громади пошкоджено дах сараю та вибило вікна у веранді будинку.

"Без жертв", - наголосив глава ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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