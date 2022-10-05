Події

22:04 05.10.2022

Нардепам, які перебувають за кордоном без поважних причин, зарплата не нараховується

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Нардепам, які перебувають за кордоном без поважних причин, зарплата не нараховується

Народні депутати, які перебувають за межами України без поважних причин і відсутні на пленарних засіданнях, з травня не отримують заробітної плати, - повідомила пресслужба апарату Верховної Ради.

"З травня 2022 року заробітна плата та виплати народним депутатам, які перебувають не в Україні без поважних причин, не нараховуються", - йдеться у повідомленні пресслужби на сайті українського парламенту в середу.

У повідомленні наголошується, що після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 року частина народних депутатів перестали відвідувати пленарні засідання Верховної Ради. Парламентський комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради рекомендував Апарату ВР на період дії воєнного стану в Україні, зупинити відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень, видачу коштів для компенсації вартості проїзду, оренди житла чи оренди готельного номера парламентарям, які без поважних причин, були відсутні протягом відповідного календарного місяця на всіх пленарних засіданнях, на засіданнях комітетів, а також тим народним обранцям, які залишили територію України та досі перебувають за кордоном.

Нарахування заробітної плати народному депутату проводиться на підставі наявності табеля обліку робочого часу.

 

 

Теги: #рада #депутати #зарплати

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