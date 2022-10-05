Спроба захоплення ЗАЕС вимагає відмови від будь-яких партнерств із РФ в атомній промисловості

Спроба захоплення Росією Запорізької атомної електростанції потребує негайної реакції міжнародної спільноти, зокрема відмови від будь-яких партнерств із РФ в атомній промисловості, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Спроба юридичного рейдерства Запорізької атомної електростанції з боку Росії вимагає негайної реакції: санкцій щодо Росатома, зупинення будівництва всіх атомних об'єктів за участю Росії, відмови від будь-яких партнерств із Росією в атомній промисловості", - написав Подоляк у твіттері.

Як повідомлялося, 5 жовтня президент РФ Володимир Путін своїм указом створив держпідприємство ФДУП "Запорізька АЕС"; інше підприємство АТ "Запорізька АЕС", згідно з указом, має забезпечувати діяльність станції, яка перебуває на окупованій російською армією території. Інакше кажучи, він розпорядився забрати Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ.

Напередодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про нікчемність актів, ухвалених у РФ, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України.

Українська Запорізька АЕС була захоплена російськими військами наприкінці лютого.