Події

21:43 05.10.2022

Спроба захоплення ЗАЕС вимагає відмови від будь-яких партнерств із РФ в атомній промисловості

1 хв читати
Спроба захоплення ЗАЕС вимагає відмови від будь-яких партнерств із РФ в атомній промисловості

Спроба захоплення Росією Запорізької атомної електростанції потребує негайної реакції міжнародної спільноти, зокрема відмови від будь-яких партнерств із РФ в атомній промисловості, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Спроба юридичного рейдерства Запорізької атомної електростанції з боку Росії вимагає негайної реакції: санкцій щодо Росатома, зупинення будівництва всіх атомних об'єктів за участю Росії, відмови від будь-яких партнерств із Росією в атомній промисловості", - написав Подоляк у твіттері.

Як повідомлялося, 5 жовтня президент РФ Володимир Путін своїм указом створив держпідприємство ФДУП "Запорізька АЕС"; інше підприємство АТ "Запорізька АЕС", згідно з указом, має забезпечувати діяльність станції, яка перебуває на окупованій російською армією території. Інакше кажучи, він розпорядився забрати Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ.

Напередодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про нікчемність актів, ухвалених у РФ, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України.

Українська Запорізька АЕС була захоплена російськими військами наприкінці лютого.

 

 

 

Теги: #росія #позиція #захоплення #заес #подоляк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:53 05.10.2022
Київ закликав ЄС і G7 запровадити санкції проти "Росатома", а МАГАТЕ обмежити співпрацю з РФ через спробу привласнення ЗАЕС – заява

Київ закликав ЄС і G7 запровадити санкції проти "Росатома", а МАГАТЕ обмежити співпрацю з РФ через спробу привласнення ЗАЕС – заява

21:38 05.10.2022
Білорусь не планує проводити мобілізацію - держсекретар Ради безпеки

Білорусь не планує проводити мобілізацію - держсекретар Ради безпеки

20:54 05.10.2022
На Запорізькій АЕС мають намір запустити один із шести реакторів

На Запорізькій АЕС мають намір запустити один із шести реакторів

20:23 05.10.2022
Гроссі проведе консультації на тлі заяв Москви про те, що управління ЗАЕС буде передано відомствам РФ

Гроссі проведе консультації на тлі заяв Москви про те, що управління ЗАЕС буде передано відомствам РФ

18:19 05.10.2022
Путін розпорядився забрати Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ

Путін розпорядився забрати Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ

14:22 05.10.2022
Голова "Енергоатома" Котін узяв на себе виконання обов'язків гендиректора ЗАЕС

Голова "Енергоатома" Котін узяв на себе виконання обов'язків гендиректора ЗАЕС

13:52 05.10.2022
ЗАЕС працювала і працюватиме в Україні – "Енергоатом" про створення "Ростатомом" АТ з експлуатації станції

ЗАЕС працювала і працюватиме в Україні – "Енергоатом" про створення "Ростатомом" АТ з експлуатації станції

22:08 04.10.2022
Викрадення і терор працівників ЗАЕС – це черговий приклад порушення ядерної безпеки

Викрадення і терор працівників ЗАЕС – це черговий приклад порушення ядерної безпеки

20:49 04.10.2022
Глава МАГАТЕ цього тижня відвідає Київ, а потім - Москву для переговорів щодо ЗАЕС

Глава МАГАТЕ цього тижня відвідає Київ, а потім - Москву для переговорів щодо ЗАЕС

10:29 04.10.2022
Росію викинули з ради ICAO

Росію викинули з ради ICAO

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава Луганської ОВА повідомив про деокупацію шести населених пунктів Луганщини

Гроссі проведе консультації на тлі заяв Москви про те, що управління ЗАЕС буде передано відомствам РФ

Зеленський скоординував із генсеком НАТО подальші кроки на шляху євроатлантичної інтеграції України

Путін розпорядився забрати Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ

Кількість російських фігурантів іноземних санкційних списків перевищила 5,5 тис.

ОСТАННЄ

Нардепам, які перебувають за кордоном без поважних причин, зарплата не нараховується

Набуття Україною членства в НАТО посилить Альянс

Чехія схвалила виділення Україні нового пакета військової допомоги, до якого входить важке озброєння

Українців, які намагалися виїхати з РФ до Естонії, відвезли у невідомому напрямку – глава МЗС Естонії

До звільненого Лимана надійшла перша гуманітарна допомога та українські пенсії

Окупанти обстріляли прикордонні райони Чернігівської області із САУ

Глава Луганської ОВА повідомив про деокупацію шести населених пунктів Луганщини

У звільненому від російських окупантів Лимані виявлено понад 50 поховань із цивільними

Зеленський скоординував із генсеком НАТО подальші кроки на шляху євроатлантичної інтеграції України

Глава ЄК не мала на увазі російський імпорт, говорячи про обмеження цін на газ у ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА