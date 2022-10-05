Кот-д'Івуар приєднався до "Кримської платформи"

Віцепрезидент Кот-д'Івуару Т’ємоко Мейліє Коне повідомив про рішення Кот-д'Івуару приєднатися до "Кримської платформи", повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з Коне в рамках турне країнами Африки.

Як повідомляє пресслужба українського зовнішньополітичного відомства у середу, Кулеба передав особисте послання президента Володимира Зеленського президенту Кот-д‘Івуару Аласану Уаттарі. Міністр висловив подяку Кот-д’Івуару за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах на тлі російської агресії, а також наголосив на активній взаємодії двох країн у рамках міжнародних організацій.

"Україна та Кот-д‘Івуар мають спільні зовнішньополітичні пріоритети: мирне співіснування держав, невтручання у внутрішні справи, взаємоповага, сталий економічний розвиток. Ми також протидіємо спільним викликам - найманцям "Вагнера", продовольчій кризі, змінам клімату. І спільними зусиллями ми будемо боротися за мир і процвітання наших народі", - наголосив Кулеба.

Коне наголосив, що Кот-д‘Івуар виступає проти війни РФ проти України та підтримує зусилля щодо відновлення миру в нашій державі.

Співрозмовники докладно обговорили кроки щодо пожвавлення співпраці України та Кот-д'Івуару у сферах безпеки, торгівлі, сільського господарства та освіти.

Як повідомлялося, перший парламентський саміт "Кримської платформи" планують провести 25 жовтня у Загребі (Хорватія).