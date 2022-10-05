Події

17:22 05.10.2022

Кількість російських фігурантів іноземних санкційних списків перевищила 5,5 тис.

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Кількість російських фігурантів іноземних санкційних списків перевищила 5,5 тис.

Кількість російських фігурантів іноземних санкційних списків станом на 30 вересня 2022 року становить 5 тис. 530, зокрема 3 тис. 294 фізособи і 2 тис. 236 компаній, підрахували аналітики проєкту X-Compliance.

На початок поточного року ці показники становили 3 тис. 835, 2 тис. 281 та 1 тис. 554 відповідно.

Загалом на 30 вересня у санкційних списках ООН, США, ЄС, Великої Британії, Швейцарії, Нідерландів, Бельгії, Латвії, Польщі, Австралії, Нової Зеландії, Канади, Сінгапуру, Японії та України, які відстежують аналітики X-Compliance, безпосередньо названо 21 тис. 27 фігурантів, тобто частка російських громадян та юросіб у них дорівнює 26,3%.

Серед російських компаній, включених до санкційних списків у відповідь на розв'язану РФ повномасштабну війну проти України, 12,2% займаються науковими дослідженнями та розробками, 9% - оптовою торгівлею, 8% - наданням фінансових послуг, 4,5% - виробництвом комп'ютерів, електроніки та оптики, 3,9% - виробництвом транспортних засобів та обладнання.

Крім компаній, прямо названих у санкційних списках, під обмеження підпадають і їхні дочірні структури. Щодо 3 тис. 141 російської компанії було виявлено ризик поширення дії "правила 50%". Зокрема, під дію блокувальних санкцій США можуть підпадати 1 тис. 452 особи, неблокувальних - 1 тис. 468 осіб.

Найчастіше за 9 місяців оновлювалися списки Великої Британії, США та Євросоюзу.

Теги: #рф #санкції

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