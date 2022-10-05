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17:02 05.10.2022

Київ відправляє в Дніпро 30 автобусів, 10 із них із гумдопомогою – Кличко

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Київ відправляє в Дніпро 30 автобусів, 10 із них із гумдопомогою – Кличко

Київ відправляє Дніпру як допомогу 30 автобусів, які курсуватимуть маршрутами громадського транспорту, при цьому 10 із них поїдуть до дніпрян, завантажені гуманітарною допомогою, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Майже сім з половиною місяців триває кривава повномасштабна війна, з якою Росія вдерлася в Україну. Варвари продовжують вчиняти злочини – вбивати людей, розстрілювати будинки, знищувати інфраструктуру. У ніч проти 30 вересня внаслідок обстрілів у Дніпрі загинули мирні люди. Були пошкоджені приватні будинки та кілька багатоповерхівок. А також знищені або пошкоджені понад 100 одиниць громадського транспорту – міських автобусів", - наводить слова Кличка пресслужба київського мера в середу.

За його словами, українські міста "мають сьогодні допомагати одне одному, мають разом вистояти і перемогти російських варварів".

"У цей складний час ми повинні особливо підтримувати міста, що розташовані майже на лінії фронту. Тому Київ відправляє дніпрянам 30 пасажирських автобусів МАЗ", – заявив Кличко.

Водночас, за його словами, передача автобусів Дніпру не ускладнить для киян пересування містом громадським транспортом. Також він повідомив, що наступного тижня Київ чекає на додаткову допомогу від західних партнерів – до столиці прибудуть ще 10 автобусів.

Уточнюється, що автобуси, які столиця передала Дніпру, – це МАЗи двох моделей із низьким рівнем підлоги та пасажиромісткістю 100 та 150 осіб. Вони обладнані пандусами для комфорту пасажирів на інвалідних візках. Кабіни водіїв – із системами кондиціювання повітря. Двигун і автоматична коробка передач – виробництва відомих фірм, що забезпечують надійну роботу.

"Аби автобуси не їхали порожніми, 10 автобусів ми завантажуємо гуманітарною допомогою для дніпрян – продуктами харчування, медичними товарами, підгузками для дітей, одягом, санітарно-гігієнічними засобами", – підсумував Кличко.

Як повідомлялося, 30 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по автотранспортному підприємству Дніпра, знищивши кілька десятків одиниць техніки: під час пожежі внаслідок удару згоріло 52 автобуси, 98 пошкоджено.

Після цього мер Києва Віталій Кличко заявив про наміри передати до м. Дніпра 30 пасажирських автобусів.

Теги: #київ #дніпро #автобуси

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