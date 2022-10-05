Події

12:37 05.10.2022

Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

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Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, було розглянуто питання протидії новим видам зброї РФ, ситуацію на фронті, підготовку Збройних сил України до зимового періоду.

"Ранок почав із чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Представники розвідки, штабу ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Серед інших важливих розглянутих питань, зазначає президент, стабілізація на щойно деокупованих територіях України, подальше звільнення української території від російських окупантів, протидія новим видам російської зброї РФ та підготовка ЗСУ до зимового періоду.

 

Теги: #ставка #зеленський

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