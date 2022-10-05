Події

12:13 05.10.2022

Унаслідок ракетного обстрілу Гуляйполя загинув заступник голови місцевої громади та керівник КП "Благоустрійсервіс" – Запорізька ОВА

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Унаслідок ракетного обстрілу міста Гуляйполе загинув заступник голови місцевої громади Олександр Савицький та керівник КП "Благоустрійсервіс" Олександр Косаренко, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Унаслідок ракетного обстрілу міста Гуляйполе загинули Олександр Анатолійович Савицький, заступник голови місцевої громади, та керівник КП "Благоустрійсервіс" Олександр Анатолійович Косаренко. Світла пам'ять. Наші співчуття всім рідним та близьким загиблих. Ці люди нікуди не тікали, до останнього були на своїх робочих місцях. Захищали та підтримували нескорене місто-герой Гуляйполе", - написав він у телеграм-каналі.

 

Теги: #запоріжжя #загиблі #обстріли

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