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11:49 05.10.2022

У ЄС хочуть створити систему стеження за зміною прапорів у суден, щоб не дати обходити санкції проти РФ, - ЗМІ

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У ЄС хочуть створити систему стеження за зміною прапорів у суден, щоб не дати обходити санкції проти РФ, - ЗМІ

Єврокомісія (ЄК) має намір створити систему нагляду за зміною прапорів у суден, щоб дізнаватися про спроби обходу санкцій проти РФ, повідомляє видання Politico з посиланням на чорновий варіант документа ЄК.

"Комісія встановить систему моніторингу, зокрема, з метою оцінювати потенційні випадки ухилення та обходу від санкцій, такі як зміна прапорів у суден", - наводить видання витяги з документа.

У ньому також ідеться, що якщо через "практику ухилення від виконання санкцій почнуть фіксувати суттєву шкоду бізнесу, комісія запропонує заходи для пом'якшення несприятливих наслідків".

Напередодні Politico з посиланням на джерела повідомляло, що постпреди держав - членів ЄС у вівторок попередньо узгодили новий пакет санкцій стосовно Росії, зокрема правову базу для подальшого запровадження стелі цін на російську нафту. За словами джерел, "очікується, що підсумкову версію документа буде схвалено на рівні постпредів у середу". Однак рішення про фактичну ціну або ціновий діапазон майбутнього обмеження поки що не ухвалено, наголошувалося в статті.

Водночас деякі держави ЄС висловили занепокоєння щодо запропонованих заходів, особливо в частині щодо цін на нафту. Видання повідомляє, що Мальта, Греція та Кіпр, флот яких залучений до транспортування російської нафти, стурбовані тим, як заплановані обмеження позначаться на перевезеннях. Тому щодо цих країн передбачено поступки, пояснювало видання.

Теги: #суда #єврокомісія #санкції

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