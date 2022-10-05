За неповний місяць на деокупованих територіях Харківщини піротехніки ДСНС виявили та знешкодили майже 16 тис. вибухонебезпечних предметів

Минулої доби на деокупованих територіях Харківської області піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 408 вибухонебезпечних предметів.

До виконання цих робіт залучалися 26 піротехнічних розрахунків ДСНС: 134 піротехніки та 51 одиниця спеціальної техніки. Загалом вилучено та знешкоджено 408 одиниць вибухонебезпечних предметів... Минулого дня обстежено та очищено від вибухонебезпечних предметів понад 11 га території звільнених населених пунктів, близько 16 км ліній електропередач та 11 км газопроводів", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Загалом з 8 вересня по 4 жовтня на деокупованій території Харківщини піротехніки ДСНС обстежили 786 га місцевості, 143 км автомобільних доріг, 75 км ЛЕП, 33 км залізничних колій і 84 км газопроводів, виявили та знешкодили 15 919 одиниць вибуху.