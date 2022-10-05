ЗС України знищили три ворожі БПЛА, а також гелікоптери Мі-8 та Мі-24 у Миколаївській і Херсонській області

Збройні сили України знищили три ворожі БПЛА, а також гелікоптери Мі-8 та Мі-24 у Миколаївській та Херсонській області, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"ЗСУ знищили три БПЛА типу "орлан - 10" у Миколаївському та Бериславському районах", - написав Братчук у ніч проти середи.

Також він повідомив про знищення ще двох ворожих вертольотів.

"Мінус" ворожий Мі-8 та Мі-24. Район Костромки та Брусковського. Вінниця. Дякую силам ППО!", - додав речник ОВА.