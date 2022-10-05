Події

07:41 05.10.2022

Південна Корея та США здійснили запуск чотирьох ракет у Японське море

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Південна Корея та США здійснили запуск чотирьох ракет у Японське море

Південна Корея та США випустили чотири ракети класу "земля-земля" в Японське море в середу в ході спільних навчань у відповідь на дії КНДР, повідомляє "Ренхап" з посиланням на південнокорейських військових.

Ракети точно вразили умовні цілі та продемонстрували здатність союзників стримувати подальші провокації, заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів ЗС Південної Кореї.

Запуск ракет відбувся наступного дня після випробування балістичної ракети, проведеного КНДР.

У вівторок південнокорейські військові повідомили, що Пхеньян випробував ракету середньої дальності. За їхніми словами, запуск стався вранці у вівторок із полігону Мупенрі у північній провінції Чаган о 7:23 ранку (1:23 за київським часом).

Вона пролетіла близько 4,6 тис. км над Японією та впала у Тихий океан.

 

 

Теги: #сша #запуск #ракета #південна_корея

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