Події

07:30 05.10.2022

У Генштабі підтвердили знищення ворожого ЗРК С-300 поблизу Токмака та ураження позицій окупантів поблизу Гуляйполя та Оріхового

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У Генштабі підтвердили знищення ворожого ЗРК С-300 поблизу Токмака та ураження позицій окупантів поблизу Гуляйполя та Оріхового

У Генеральному штабі України підтвердили знищення українською армією ворожого ЗРК С-300 у районі Токмака та ураження позицій окупантів у районах Гуляйполя та Оріхового (Запорізька обл.).

"Підтверджено знищення зенітного ракетного комплексу С-300 в районі міста Токмака, а також ураження ворожих позицій у районах населених пунктів Гуляйполе та Оріхів Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється про удар українськими Збройними силами 3 жовтня по понтонній та поромній переправам супротивника через річку Дніпро у Херсонській області.

Загальні втрати ворога уточнюються.

Крім того, Повітряні сили України протягом доби завдали 17 ударів. Підтверджено ураження 4 опорних пунктів, 11 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітні ракетні комплекси противника.

Згідно зі зведенням Генштабу, українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили один вертоліт і 2 БПЛА ворога.

Також ракетні війська та артилерія вразили два пункти управління, чотири райони зосередження живої сили ворога, озброєння та військової техніки, один ЗРК, а також мостову та понтонну переправу ворога.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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