Події

07:25 05.10.2022

Покидаючи Херсонську область, окупанти мінують об'єкти інфраструктури та тероризують місцевих жителів

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Покидаючи Херсонську область, окупанти мінують об'єкти інфраструктури та тероризують місцевих жителів

Покидаючи Херсонську область, окупанти мінують об'єкти інфраструктури та тероризують місцевих жителів, повідомляє Генеральний штаб України.

"Під час залишення противником населених пунктів Херсонської області ворог мінує об’єкти інфраструктури та приватні помешкання, забороняє будь-яке переміщення місцевих жителів.", - йдеться у тексті зведення.

У Генштабі попереджають, що продовжує залишатися загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, протягом минулої доби окупанти завдали 9 ракетних і 6 авіаційних ударів, здійснили понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення понад 27 населених пунктів. Зокрема, Харків, Шипувате, Краматорськ, Бахмут, Майорськ, Гуляйполе, Залізничне, Андріївка, Білогірка, Вознесенськ, Придніпровське.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Писарівка та Голишівське Сумської області;

на слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гранів, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ та Білий Колодязь;

на краматорському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Серебрянка та Спірне.

На бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Опитне, Яковлівка та Юр’ївка.

На авдіївському, новопавлівському та запорізькому напрямках від ворожих обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії постраждала інфраструктура понад 24 населених пунктів, зокрема: Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Новопіль, Ольгівське, Первомайське.

На південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Вищетарасівка, Добра Надія, Іллінка, Марганець, Червоногригорівка, Нікополь, Покровське, Велике Артакове, Андріївка, Степова Долина, Безіменне, Мирне, Луч, Широке, Білогірка та Лозове.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стрілка, Зелене, Майорськ, Спірне, Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Новомихайлівка та Вугледар.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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