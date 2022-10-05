Події

07:18 05.10.2022

За добу ЗС України на півдні знищили 31 окупанта та понад 40 одиниць техніки

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За добу ЗС України на півдні знищили 31 окупанта та понад 40 одиниць техніки

За добу українські військові на південному напрямку знищили 31 людину особового складу ворога та понад 40 одиниць техніки, серед яких 8 танків, 26 одиниць іншої автобронетехніки, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Орієнтовні втрати противника за добу становлять: 31 рашиста і понад чотирьох десятків ворожої техніки, серед яких 8 танків, 26 одиниць автобронетехніки, великокаліберна гаубиця "Мста-Б" та гармата-гаубиця", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони півдня виконали 290 вогневих завдань.

У командуванні наголосили, що актуальними залишаються загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів у районах у зоні досягнення відповідної ворожої зброї.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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