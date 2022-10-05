В армії РФ спостерігається нестача деяких видів забезпечення нових мобілізованих

У російської армії спостерігається нестача деяких видів забезпечення для нових військовослужбовців, мобілізованих відправили назад із навчального центру до Краснодарського краю, повідомляє Генеральний штаб України.

"Противник має проблеми з окремими видами забезпечення при проведенні так званої часткової мобілізації. Так, було відправлено мобілізований особовий склад із навчального центру Молькіно Краснодарського краю назад до Приморсько-Ахтарська, у зв'язку з нездатністю розмістити, одягнути та забезпечити харчуванням зазначену категорію військовослужбовців", - йдеться у ранковому зведенні у середу.

Водночас російська окупаційна влада намагається компенсувати втрати особового складу за рахунок призову місцевого населення тимчасово зайнятих та окупованих територій України.

Так, за наявною інформацією, чоловіків із Луганська, без проведення медичної комісії та підготовки, після мобілізації одразу доправляють на доукомплектування підрозділів, які зазнали найбільших втрат.

Крім того, на тимчасово окупованій території АР Крим, зокрема, у медичних закладах Євпаторії не вистачає медичних засобів для лікування поранених військових.