В ОК "Південь" підтвердили визволення ще семи населених пунктів Херсонщини

В Оперативному командуванні "Південь" підтвердили, що Збройні сили України звільнили ще сім населених пунктів Херсонської області.

"За результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції із визволення територій Херсонщини з-під окупації наші підрозділи звільнили, закріпили та відновили державний прапор України у восьми населених пунктах Бериславського району", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, це села Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Мала Олександрівка, Давидів Брід.

Раніше в регіональному управлінні Сил територіальної оборони "Схід" повідомляли, що бійці Криворізької окремої бригади територіальної оборони звільнили населені пункти Архангельське, Старосілля, Велику Олександрівку.