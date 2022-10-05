Події

07:08 05.10.2022

В ОК "Південь" підтвердили визволення ще семи населених пунктів Херсонщини

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В ОК "Південь" підтвердили визволення ще семи населених пунктів Херсонщини

В Оперативному командуванні "Південь" підтвердили, що Збройні сили України звільнили ще сім населених пунктів Херсонської області.

"За результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції із визволення територій Херсонщини з-під окупації наші підрозділи звільнили, закріпили та відновили державний прапор України у восьми населених пунктах Бериславського району", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, це села Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Мала Олександрівка, Давидів Брід.

Раніше в регіональному управлінні Сил територіальної оборони "Схід" повідомляли, що бійці Криворізької окремої бригади територіальної оборони звільнили населені пункти Архангельське, Старосілля, Велику Олександрівку.

 

Теги: #звільнення #підтвердження #південь

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