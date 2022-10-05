Події

07:04 05.10.2022

Зеленський закликає всі країни підтвердити повагу до принципу непорушності кордонів

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Зеленський закликає всі країни підтвердити повагу до принципу непорушності кордонів

Президент України Володимир Зеленський закликав усіх суб'єктів міжнародних відносин підтвердити повагу до принципу непорушності кордонів.

Він сказав про це у відеозверненні у вівторок, говорячи про телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, яка відбулася у вівторок.

"Закликав усіх суб'єктів міжнародних відносин, які поважають міжнародне право, стати на захист базових його принципів і підтвердити свою повагу, зокрема до принципу непорушності кордонів і територіальної цілісності держав. Вважаю, що для Індії це такий самий фундаментальний принцип, як і для України", - сказав Зеленський.

"Саме Кремль робить усе, щоб ця війна могла завершитися тільки на полі бою, а не за столом переговорів. На різні українські пропозиції зупинити агресію та звільнити наші території Росія відповідає терором, злочинною мобілізацією та політичним фарсом", - сказав президент.

Теги: #заклик #країни #зеленський

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