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21:17 04.10.2022

В рамках нового пакета военной помощи от США Украина получит боеприпасы, 4 системы HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронеавтомобилей MaxxPro – Пентагон

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В рамках нового пакета военной помощи от США Украина получит боеприпасы, 4 системы HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронеавтомобилей MaxxPro – Пентагон

Украина в рамках нового пакета военной помощи от США, о котором во вторник объявил американский президент Джо Байден, получит тысячи боеприпасов, 4 ракетные системы HIMARS с боекомплектом, 32 гаубицы, а также 200 бронеавтомобилей MaxxPro, сообщает пресс-служба Пентагона.

Уточняется, что в указанный пакет военной помощи входят 4 высокомобильных артиллерийских ракетных системы (HIMARS) и боеприпасы к ним; 16 гаубиц калибра 155-мм; 75 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов; 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов; 1 тыс. 155-мм снарядов для дистанционных противопехотных минных систем.

Кроме того, в пакет также вошли 16 гаубиц 105-мм гаубиц; 30 тыс. мин для 120-мм минометов; 200 бронемашин MaxxPro и 200 тыс. патронов для стрелкового оружия.

Также Украина получит оборудование для установки заграждений и противопехотные боеприпасы "Клеймор".

В Пентагоне отмечают, что в целом, с января 2021 года США выделили Украине более 17,5 миллиардов долларов в виде помощи в сфере безопасности.

"С 2014 года Соединенными Штатами выделено Украине более 19,6 млрд долларов в виде помощи в сфере безопасности и более 16,8 млрд долларов с начала неспровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля", - подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что для удовлетворения меняющихся потребностей Украины на поле боя Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине "ключевые возможности".

Теги: #сша #пентагон #военная_помощь

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