Події

20:39 04.10.2022

Газопостачання відновлено майже у 67% деокупованих населених пунктах

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Газопостачання відновлено майже у 67% деокупованих населених пунктах

Газопостачання відновлено в 67% деокупованих населених пунктах, тоді як електроенергією забезпечено 976 населених пунктів, повідомив заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко на брифінгу у вівторок.

За його словами, водопостачання та водовідведення відновлено майже в 1 тис. населених пунктах, послуги мобільного зв'язку та інтернету – у 950-ти, фінансові послуги – у 922-х.

Тимошенко додав, що навчальні заклади відновили роботу у 981 населеному пункті, а на деокупованих територіях відновили роботу 933 медичні установи.

Загалом деокуповано 1534 населені пункти.

Тимошенко повідомив, що у Харківській області, після розмінування територій, триває робота з відновлення мереж у Балаклії. На сьогодні підключено понад 13 000 абонентів. Також мають світло в оселях абоненти сіл Черкаська Лозова, Слобідське та Кутузівка. Тривають роботи щодо відновлення газопостачання у деокупованих населених пунктах.

За словами Тимошенка, у Миколаєві комунальники відновлюють постраждалі об'єкти від російських обстрілів 30 вересня, зокрема, того ж дня відновили електропостачання, тоді як після удару росіян ракетами "Іскандер М" по Дніпру рятувальники вже вивезли 190 тонн зруйнованих конструкцій, розпочато заміну вікон та засклення, продовжується ремонт покрівель.

 

 

 

Теги: #газопостачання #деокупація

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