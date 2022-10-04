Стан готовності житлових будинків і теплових мереж до опалювального сезону становить майже 90%

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що стан готовності житлових будинків і теплових мереж до опалювального сезону становить майже 90%.

"Сьогодні завдання номер один для уряду - завершення підготовки до опалювального сезону. Незважаючи на всі виклики, спільно із місцевою владою та усіма іншими службами, ми робимо все, щоб забезпечити тепло, світло та воду в будинках українців. Наразі стан готовності житлових будинків і теплових мереж оцінюємо майже у 90%", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, вже найближчим часом показник готовності становитиме 100% у тих регіонах, де зараз відсутні активні бойові дії.