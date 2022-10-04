Кабмін виділив Харківській ОВА 300 млн грн для будівництва фортифікаційних споруд

Кабінет міністрів виділив Харківській обласній військовій адміністрації 300 млн грн для будівництва фортифікаційних споруд.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, виділено Харківській облдержадміністрації (для Харківської обласної військової адміністрації) 300 млн грн із резервного фонду державного бюджету для будівництва фортифікаційних споруд.