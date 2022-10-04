Кабмін ухвалив створення Міністерством ветеранів держустанови "Національний військовий меморіальний цвинтар"

Кабінет міністрів ухвалив створення Міністерством у справах ветеранів державної установи "Національний військовий меморіальний цвинтар".

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Tелеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, надано дозвіл Міністерству у справах ветеранів створити у сфері його управління державну установу "Національний військовий меморіальний цвинтар".

Крім того, Мінветеранів доручено у двомісячний термін вжити заходів, необхідних для забезпечення діяльності зазначеної державної установи.

Згідно з повідомленням пресслужби Мінветеранів, цього року чисельність працівників нової державної установи становитиме 20 осіб із запланованої загальної чисельності 177 працівників.

Також наголошується, що у проєкті держбюджету на 2023 рік на будівництво та утримання Національного військового меморіального цвинтаря передбачено близько 65 млн грн.

"Створення Національного військового меморіального цвинтаря закладе основу практичної реалізації державної політики гідного вшанування загиблих Захисників та Захисниць України. Фактично це початок основ культури пам'яті незалежної Української Держави про загиблих Воїнів. Ми повинні гідно вшановувати наших Героїв, які віддали життя за Україну, її суверенітет і територіальнк цілісність", – цитує міністра ветеранів Юлію Лапутіну пресслужба.