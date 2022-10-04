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19:17 04.10.2022

РФ намагається утримати окуповані території на Півдні та Сході України, намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках

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РФ намагається утримати окуповані території на Півдні та Сході України, намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Російські окупанти намагаються утримати тимчасово окуповані території на Півдні та Сході України, а також зосереджують зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що разом із тим, окупанти ведуть наступальні дії на бахмутському та авдіївському напрямках і здійснюють перегрупування.

"Ворог обстрілює позиції наших військ уздовж усієї лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та житлу мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що залишається загроза завдання противникам авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, упродовж доби, окупанти завдали 5 ракетних та 1 авіаційний удар, здійснили понад 15 обстрілів із РСЗВ.

Від ворожих ударів постраждали об'єкти та цивільне населення понад 12 населених пунктів. Серед них – Харків, Краматорськ, Андріївка (Дніпропетровської області), Бахмут, Залізничне, Вознесенськ та Придніпровське.

При цьому на волинському та поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема, на сіверському напрямку – в районі населеного пункту Писарівка Сумської області; на слобожанському напрямку – біля населених пунктів Стрілеча, Вовчанськ, Варварівка, Ольховатка та Дворічна.

На краматорському напрямку ворог здійснює перегрупування своїх підрозділів, а на бахмутському противник обстріляв із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони понад десять населених пунктів, зокрема, Білогорівки, Соледара, Бахмута, Бахмутського, Майорська, Зайцевого та Яковлівки.

На авдіївському напрямку від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура населених пунктів Авдіївка, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка, Костянтинівка та Новомихайлівка.

На новопавлівському та запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Обстрілів зазнали райони двадцяти п'яти населених пунктів. Серед них – Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка та Оріхів.

На південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів уздовж лінії зіткнення.

"У Росії тривають заходи так званої "часткової мобілізації". За наявною інформацією, казанський центр комплектування проводить формування і комплектування трьох мотострілкових та двох артилерійських полків на фондах казанського вищого танкового командного училища", - підсумували в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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