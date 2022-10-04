Генштаб ЗСУ: Окупанти продовжують використовувати в Україні ПВК, які комплектуються особами, завербованими в місцях позбавлення волі

Російські окупанти продовжують практику застосування в Україні приватних військових компаній, які комплектуються особами, завербованими в місцях позбавлення волі, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Незважаючи на заходи мобілізації, що тривають, російська сторона не припиняє практику застосування на території України приватних військових кампаній, які укомплектовані особами, завербованими в місцях позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що на тимчасово окупованій території Луганської області в так званих центрах підготовки триває навчання зазначеної категорії осіб для подальшого направлення їх на лінію зіткнення.