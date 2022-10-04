Російські окупанти деморалізовані, залишають свої позиції та намагаються уповільнити просування української армії, підриваючи мости й переправи на півдні України – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти в південних областях України залишають свої позиції та знищують мости й переправи, намагаючись уповільнити просування української армії, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За інформацією Генштабу, протягом минулої доби 3 жовтня на півдні України підтверджено ураження Силами оборони до 30 об'єктів противника.

"Ворог деморалізований, залишає позиції, відходить на безпечну відстань, знищує запаси боєприпасів, намагається знищити мости та переправи. Все це - з метою уповільнення темпів наступу наших військ", - ідеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що за цю добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Виїмка, Спірне, Озерянівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Веселе, Первомайське та Новомихайлівка.

"Авіація Сил оборони протягом доби завдала 12 ударів. Підтверджено ураження двох опорних пунктів, восьми місць зосередження озброєння та військової техніки, а також двох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БПЛА ворога", - наголошують у Генштабі.

Там додають, що ракетні війська й артилерія ЗСУ за поточну добу вразили пункт управління, а також два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів.