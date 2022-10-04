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13:36 04.10.2022

IFC та ЄС виділять EUR25 млн українським містам на модернізацію житла для ВПО

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IFC та ЄС виділять EUR25 млн українським містам на модернізацію житла для ВПО

 Міжнародна фінансова корпорація (IFC) надасть декільком українським містам грант від Європейського Союзу у розмірі EUR25 млн на модернізацію муніципальних будівель для розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО), починаючи зі Львова.

Як повідомила пресслужба IFC, партнерство дасть змогу зменшити тиск на сферу надання держпослуг у містах.

"Із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми прийняли тисячі людей, які втекли від війни і вирішили тимчасово перебувати у Львові, і робимо все, що можемо, щоб вони почувалися якомога комфортніше. Але є багато людей, які потребують додаткової підтримки. Сьогоднішнє партнерство допоможе нам відповісти на цей виклик та підвищити і якість, і обсяг підтримки, яку ми здатні надати", - сказав мер Львова Андрій Садовий, слова якого наведено у повідомленні.

Так, станом на вересень 2022 року у Львові перебувають близько 245 тис. внутрішньо переміщених осіб.

Відбір будівель для модернізації здійснюватиметься за низкою критеріїв, серед яких якісне підключення до інженерних мереж та близькість соціальної інфраструктури: громадського транспорту, шкіл, медзакладів.

За даними звіту "Швидка оцінка завданих збитків та потреб на відновлення", підготовленого урядом України, Єврокомісією та Світовим банком, загальна сума збитків житлового сектору оцінювалася на 1 червня у $39,2 млрд, на відновлення необхідно $69 млрд, із яких $33 млрд потрібні терміново для підготовки до зими.

Згідно з пресрелізом, IFC також завершує роботу над Платформою заходів реагування на війну в Україні, яка підтримуватиме проєкти в країні, залучаючи змішане фінансування. У пріоритеті - інвестиції для збереження бізнесу, підтримки ВПО та муніципалітетів, задоволення невідкладних логістичних та енергетичних потреб.

Як повідомлялося, IFC планує у листопаді винести на раду його директорів пакет про фінансування для України на $1 млрд - і пряме кредитування, і фінансові гарантії та інструменти trade finance.

Теги: #впо

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