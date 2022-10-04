Президент Литви відповів Маску: Коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Tesla, це не робить його законним власником автомобіля

Президент Литви Гітанас Науседа відповів засновнику та голові Tesla Inc. Ілону Маску, який висунув ідею передати до складу РФ окупований Крим, а також назвав перемогу України у війні малоймовірною, оскільки РФ має більше населення і здійснює мобілізацію.

"Шановний Ілоне Маску, коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Tesla, це не робить його законним власником автомобіля чи коліс. Навіть якщо вони стверджують, що обидва проголосували за це. Просто кажу", - написав він у твіттері.