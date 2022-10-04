Сім суден із продовольством вийшли у понеділок із портів України

З українських портів у понеділок вийшли сім суден із майже 143 тис. тонн пшениці, кукурудзи та ячменю, отримавши дозвіл від спільного координаційного центру (СКЦ).

"3 жовтня сім суден залишили українські порти, вони перевозять загалом 142 781 тонну зерна та іншої продукції АПК у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні СКЦ.

Судна FPMC B (33 тис. тонн кукурудзи) та Michalis (18 716 тонн кукурудзи, 7 757 тонн пшениці, 6 834 тонни ячменю) вирушили до Португалії. Суховантажі New Victory (25,5 тис. тонн пшениці) та Saffet Aga (3,1 тис. тонн кукурудзи) відпливли до Туреччини.

Крім цього, судно Kalliopi S доставить до Нідерландів 33 274 тонни кукурудзи, суховантажне судно Navin Falcon - 6,6 тис. тонн пшениці до Італії. Судно Spring вирушило до Єгипту із 8 тис. тонн кукурудзи.

У СКЦ уточнили, що "зерно, яке надійшло до пункту призначення, може пройти переробку і потім бути переправлене в інші країни".

"Станом на 3 жовтня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих із трьох українських портів, становить 5 903 748 тонн. Загалом, станом на цей час, було дозволено рух 548 суден – 288 на прибуття в українські порти та 260 – на вихід із них", - Наголошується в повідомленні.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання документа щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного.