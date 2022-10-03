Події

20:00 03.10.2022

Окупанти зайняли оборону у психіатричній лікарні Сватове

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Окупанти зайняли оборону у психіатричній лікарні Сватове

Російські окупанти мають намір тримати оборону в психіатричній лікарні м.Сватове Луганської області, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Рашисти вивозять людей, які перебували у Сватівській психіатричній лікарні, щоб зробити з неї місце оборони. Лікарня має хорошу мережу підземних кімнат, тому вибір орків зрозумілий, але це їх все одно не врятує", - написав Гайдай у телеграмі в понеділок.

За його словами, росіяни, які прибули на якісь роботи на окуповані території Луганської області, масово тікають напередодні наступу Збройних сил України.

"Мобіки (російські мобілізовані – ІФ) окупували у Щасті теплотрасу. Втекли з фронту і тепер ховаються від покарання за дезертирство просто неба. "Холодні-голодні" скаржаться на своє командування, бо покинули", - розповів Гайдай.

 

 

 

Теги: #війна #ситуація #луганська_область

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