Захисники "Азовсталі" зустрілися зі своїми родичами у Туреччині

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час візиту до Туреччини зустрівся із п'ятьма українськими військовими – захисниками "Азовсталі", нещодавно звільненими з російського полону, і за сприяння турецької сторони організував їхню зустріч із членами їхніх сімей, які також прибули до Стамбула.

Як повідомляється на сайті глави Української держави в понеділок, глава Офісу президента зазначив, що за час перебування військових у полоні їхнім сім'ям також довелося пережити найскладніші випробування, і вони впоралися з цим гідно.

Командир полку Національної гвардії «Азов» Денис Прокопенко (Редіс), його заступник Святослав Паламар, в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина), старший офіцер "Азова" Олег Хоменко і командир 12-ї бригади НГУ Денис Шлега перебувають у Туреччині за умовами обміну під особистими гарантіями захисту Президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Єрмак від імені президента України Володимира Зеленського і від себе особисто висловив подяку та щиру повагу українським військовим за їхню мужність, перемогу та стійкість. Він зазначив, що випробування, якими пройшли захисники "Азовсталініхто не зможе зрозуміти повністю, але цей досвід полону може бути використаний для полегшення долі інших українських бранців.

"Ми повинні звільнити всіх, хто залишається в полоні та за ґратами, всіх, хто був примусово депортований. Ви розумієте, як це важливо. Люди – це найцінніше, що має Україна. І ми вперто боремося за повернення кожного нашого воїна і кожного цивільного", – сказав він.

Керівник Офісу президента також наголосив, що сім'ї захисників "Азовсталі" борються за звільнення всіх, хто досі залишається в полоні, і ці зусилля є надзвичайно важливими.

Єрмак побажав героям швидкого відновлення та висловив переконання, що завдяки мужності й самовідданості наших воїнів і народу Україна здобуде перемогу і командири зможуть повернутися на Батьківщину та возз'єднатися з родинами. А до того часу Україна спільно з партнерами дбатиме про безпеку бійців та їхніх рідних. "Сьогодні головне – забезпечити максимально повне відновлення здоров'я наших захисників. Ставтеся до своєї реабілітації максимально відповідально, потрібно виконувати всі рекомендації лікарів", – додав він.

Керівник Офісу Президента також зазначив, що історія оборони Маріуполя та "Азовсталі" стала для всього світу свідченням мужності та стійкості українського народу та буде взірцем незламності для багатьох поколінь українців. "Маріуполь став нашими Фермопілами. Як і про 300 спартанців, про оборону та трагедію Маріуполя має знати весь світ. Але найважливіше, про що я завжди кажу: герої мають бути живими", – резюмував Єрмак.