Події

19:42 03.10.2022

Захисники "Азовсталі" зустрілися зі своїми родичами у Туреччині

2 хв читати
Захисники "Азовсталі" зустрілися зі своїми родичами у Туреччині

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час візиту до Туреччини зустрівся із п'ятьма українськими військовими – захисниками "Азовсталі", нещодавно звільненими з російського полону, і за сприяння турецької сторони організував їхню зустріч із членами їхніх сімей, які також прибули до Стамбула.

Як повідомляється на сайті глави Української держави в понеділок, глава Офісу президента зазначив, що за час перебування військових у полоні їхнім сім'ям також довелося пережити найскладніші випробування, і вони впоралися з цим гідно.

Командир полку Національної гвардії «Азов» Денис Прокопенко (Редіс), його заступник Святослав Паламар, в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина), старший офіцер "Азова" Олег Хоменко і командир 12-ї бригади НГУ Денис Шлега перебувають у Туреччині за умовами обміну під особистими гарантіями захисту Президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Єрмак від імені президента України Володимира Зеленського і від себе особисто висловив подяку та щиру повагу українським військовим за їхню мужність, перемогу та стійкість. Він зазначив, що випробування, якими пройшли захисники "Азовсталініхто не зможе зрозуміти повністю, але цей досвід полону може бути використаний для полегшення долі інших українських бранців.

"Ми повинні звільнити всіх, хто залишається в полоні та за ґратами, всіх, хто був примусово депортований. Ви розумієте, як це важливо. Люди – це найцінніше, що має Україна. І ми вперто боремося за повернення кожного нашого воїна і кожного цивільного", – сказав він.

Керівник Офісу президента також наголосив, що сім'ї захисників "Азовсталі" борються за звільнення всіх, хто досі залишається в полоні, і ці зусилля є надзвичайно важливими.

Єрмак побажав героям швидкого відновлення та висловив переконання, що завдяки мужності й самовідданості наших воїнів і народу Україна здобуде перемогу і командири зможуть повернутися на Батьківщину та возз'єднатися з родинами. А до того часу Україна спільно з партнерами дбатиме про безпеку бійців та їхніх рідних. "Сьогодні головне – забезпечити максимально повне відновлення здоров'я наших захисників. Ставтеся до своєї реабілітації максимально відповідально, потрібно виконувати всі рекомендації лікарів", – додав він.

Керівник Офісу Президента також зазначив, що історія оборони Маріуполя та "Азовсталі" стала для всього світу свідченням мужності та стійкості українського народу та буде взірцем незламності для багатьох поколінь українців. "Маріуполь став нашими Фермопілами. Як і про 300 спартанців, про оборону та трагедію Маріуполя має знати весь світ. Але найважливіше, про що я завжди кажу: герої мають бути живими", – резюмував Єрмак.

 

 

Теги: #азовсталь #зустріч #родичі #офіс_президента

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:30 03.10.2022
Защитники "Азовстали" встретились со своими родственниками в Турции - Ермак

Защитники "Азовстали" встретились со своими родственниками в Турции - Ермак

22:17 01.10.2022
Глави Міноборони України та Німеччини обговорили додаткові інструменти для зміцнення української армії

Глави Міноборони України та Німеччини обговорили додаткові інструменти для зміцнення української армії

20:48 29.09.2022
Залужний: Вважаю, що в умовах такого сусідства Україна має стати за аналогією з Ізраїлем військовою державою

Залужний: Вважаю, що в умовах такого сусідства Україна має стати за аналогією з Ізраїлем військовою державою

19:11 29.09.2022
Подоляк: Суб'єкти, яких не існує, не можуть увійти до країни, що мобілізовано розпадається

Подоляк: Суб'єкти, яких не існує, не можуть увійти до країни, що мобілізовано розпадається

21:59 21.09.2022
Глави МЗС країн ЄС зберуться на екстрену зустріч у зв'язку з оголошенням мобілізації в РФ

Глави МЗС країн ЄС зберуться на екстрену зустріч у зв'язку з оголошенням мобілізації в РФ

19:47 10.09.2022
Зеленський поділився спогадами про початок повномасштабної війни з РФ із американським істориком Тімоті Снайдером для його майбутньої книги

Зеленський поділився спогадами про початок повномасштабної війни з РФ із американським істориком Тімоті Снайдером для його майбутньої книги

07:37 10.09.2022
Національні директори з озброєнь із контактної групи обговорять підтримку України

Національні директори з озброєнь із контактної групи обговорять підтримку України

21:38 08.09.2022
К. Тимошенко: Початкове завдання від президента – відремонтувати житло у деокупованих населених пунктах

К. Тимошенко: Початкове завдання від президента – відремонтувати житло у деокупованих населених пунктах

19:21 08.09.2022
Нещодавні бойові успіхи України доводять, що допомога союзників справді змінює ситуацію - Кулеба

Нещодавні бойові успіхи України доводять, що допомога союзників справді змінює ситуацію - Кулеба

21:26 06.09.2022
Зеленський розглядає можливість участі у саміті G20 в Індонезії, проте остаточного рішення ще не прийняв

Зеленський розглядає можливість участі у саміті G20 в Індонезії, проте остаточного рішення ще не прийняв

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Защитники "Азовстали" встретились со своими родственниками в Турции - Ермак

За добу знищено 2 склади боєприпасів окупантів, 3 ЗРК та 2 об'єкти ППО, відбито атаки противника на 5 напрямках - Генштаб

Окупанти завдали ракетного удару по медзакладу на Харківщині, загинув лікар, поранено медсестру - Синєгубов

Голова МАГАТЕ повідомив про звільнення захопленого 30 вересня військовими РФ гендиректора ЗАЕС

Суддю Львова не звільнили з посади голови Касаційного госпсуду – ЦПК

ОСТАННЄ

У Криворізькому районі українська ППО збила російську ракету

В Криворожском районе украинская ПВО сбила российскую ракету

Україна пропонує США узгоджувати цілі для ракет ATACMS

Окупанти зайняли оборону у психіатричній лікарні Сватове

В Україну буде поставлено 20 французьких бронеавтомобілів Bastion і від 6 до 12 гаубиць Caesar

Украина предлагает США согласовывать цели для ракет ATACMS – CNN

Рятувальники загасили пожежу, що виникла у Куп'янській лікарні у результаті ворожого ракетного удару

Спасатели потушили пожар, возникший в Купянской больнице в результате вражеского ракетного удара

У Чернівцях під час затримання особи, обвинуваченої в розбещенні неповнолітніх, загинув поліцейський і ще один поранений

В Черновцах во время задержания лица, обвиненного в развращении несовершеннолетних, погиб полицейский и еще один ранен – К.Тимошенко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА