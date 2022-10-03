У Чернівцях під час затримання особи, обвинуваченої в розбещенні неповнолітніх, загинув поліцейський і ще один поранений

У Чернівцях під час затримання особи, обвинуваченої в розбещенні неповнолітніх, загинув поліцейський і ще один поранений, операція із затримання злочинця триває, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Чернівці. Надзвичайна ситуація. Національна поліція проводила затримання особи, обвинуваченої в розбещенні неповнолітніх. 1 поліцейський загинув, 1 поліцейський отримав поранення. Підозрюваний сховався в багатоквартирному будинку. Операція із затримання злочинця триває", - написав він у телеграм-каналі.