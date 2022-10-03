Окупанти завдали 2 ракетних та 7 авіаударів по Україні за добу, здійснили понад 35 обстрілів із РСЗВ – Генштаб

Російські окупанти завдали 2 ракетних та 7 авіаційних ударів за минулу добу, а також здійснили понад 35 обстрілів української території з реактивних систем залпового вогню, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Від ворожих ударів постраждало понад 20 населених пунктів, зокрема міста Дніпро, Запоріжжя, Бахмут, Мар'їнка та Соледар, селища Спірне, Білогорівка та Залізничне, село Благодатівка.

На волинському та поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків та артилерійських систем різних типів:

на сіверському напрямку – у районі с. Велика Писарівка Сумської області;

на краматорському напрямку – у районах населених пунктів Білогорівка, Дружелюбівка, Дворічна, Роздолівка та Ямпіль;

на бахмутському напрямку – у районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Веселе;

на авдіївському напрямку – Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Водяне.

На новопавлівському та запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад 30 населених пунктів уздовж лінії зіткнення, зокрема Вугледар, Микільське, Времівка, Гуляйполе, Гуляйпільське та Залізничне.

На південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів уздовж лінії зіткнення.

"Ворог обстрілює позиції наших військ уздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України", - зазначили в Генштабі.