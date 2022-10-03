За добу знищено 2 склади боєприпасів окупантів, 3 ЗРК та 2 об'єкти ППО, відбито атаки противника на 5 напрямках - Генштаб

Авіація Сил оборони України завдала 19 ударів за минулу добу, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Підтверджено ураження двох опорних пунктів, 14 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25 противника", - йдеться у зведенні.

Ракетні війська та артилерія за минулу добу вразили чотири пункти управління окупантів, 17 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами та матеріально-технічними засобами, два об'єкти протиповітряної оборони, а також десять інших важливих об'єктів противника.

За уточненою інформацією, підтверджено вогневе ураження противника за попередні дні. "У районі населеного пункту Кирилівка Донецької області знищено до 20 одиниць військової техніки, значні ушкодження отримали до восьми бойових вертольотів ворога", - йдеться у зведенні.

Крім того, минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Нью-Йорк, Зайцеве, Невельське та Побєда.