Окупанти завдали ракетного удару по медзакладу на Харківщині, загинув лікар, поранено медсестру - Синєгубов

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по лікувальному закладу в Куп'янському районі Харківської області, щонайменше одна особа загинула, одну поранено, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, загинув лікар-анастезіолог, одна медсестра поранена. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється. Будівля майже повністю зруйнована з першого по четвертий поверх. На місці працюють рятувальники та правоохоронні органи", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.