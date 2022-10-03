Події

18:40 03.10.2022

Окупанти завдали ракетного удару по медзакладу на Харківщині, загинув лікар, поранено медсестру - Синєгубов

1 хв читати
Окупанти завдали ракетного удару по медзакладу на Харківщині, загинув лікар, поранено медсестру - Синєгубов

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по лікувальному закладу в Куп'янському районі Харківської області, щонайменше одна особа загинула, одну поранено, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, загинув лікар-анастезіолог, одна медсестра поранена. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється. Будівля майже повністю зруйнована з першого по четвертий поверх. На місці працюють рятувальники та правоохоронні органи", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #лікарня #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:03 03.10.2022
Борова Харківської області та більша частина громади під контролем ЗСУ

Борова Харківської області та більша частина громади під контролем ЗСУ

14:16 03.10.2022
За попередніми даними, евакуаційну колону поблизу Курилівки на Харківщині було розстріляно з кулемета - Синєгубов

За попередніми даними, евакуаційну колону поблизу Курилівки на Харківщині було розстріляно з кулемета - Синєгубов

11:14 03.10.2022
Жителю Харківщини, який став "директором терцентру соцобслуговування Куп'янського району" за окупаційної влади, оголошено про підозру

Жителю Харківщини, який став "директором терцентру соцобслуговування Куп'янського району" за окупаційної влади, оголошено про підозру

08:56 03.10.2022
Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 858 воєнних злочинів

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 858 воєнних злочинів

20:37 02.10.2022
Житель Харківщини приховував у себе зв'язківця "ЛНР", обом загрожує кримінальна відповідальність

Житель Харківщини приховував у себе зв'язківця "ЛНР", обом загрожує кримінальна відповідальність

12:23 02.10.2022
Вибухотехніки розмінували дамбу на Харківщині, біля неї було виявлено 650 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті

Вибухотехніки розмінували дамбу на Харківщині, біля неї було виявлено 650 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті

12:20 02.10.2022
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів поранено пенсіонерку, її госпіталізували – Синєгубов

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів поранено пенсіонерку, її госпіталізували – Синєгубов

16:02 01.10.2022
За уточненими даними, в автоколоні, обстріляній окупантами в Куп'янському районі Харківщини, загинули 22 людини, зокрема 10 дітей

За уточненими даними, в автоколоні, обстріляній окупантами в Куп'янському районі Харківщини, загинули 22 людини, зокрема 10 дітей

14:58 01.10.2022
Обстріляні окупантами автомобілі в Куп'янському районі знайдено в "сірій" зоні, загинуло щонайменше 20 осіб, половина з них діти - СБУ

Обстріляні окупантами автомобілі в Куп'янському районі знайдено в "сірій" зоні, загинуло щонайменше 20 осіб, половина з них діти - СБУ

14:10 01.10.2022
В обстріляних окупантами автомобілях у Куп'янському районі загинули 20 людей – голова ОВА

В обстріляних окупантами автомобілях у Куп'янському районі загинули 20 людей – голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Захисники "Азовсталі" зустрілися зі своїми родичами у Туреччині

Защитники "Азовстали" встретились со своими родственниками в Турции - Ермак

За добу знищено 2 склади боєприпасів окупантів, 3 ЗРК та 2 об'єкти ППО, відбито атаки противника на 5 напрямках - Генштаб

Голова МАГАТЕ повідомив про звільнення захопленого 30 вересня військовими РФ гендиректора ЗАЕС

Суддю Львова не звільнили з посади голови Касаційного госпсуду – ЦПК

ОСТАННЄ

У Криворізькому районі українська ППО збила російську ракету

В Криворожском районе украинская ПВО сбила российскую ракету

Україна пропонує США узгоджувати цілі для ракет ATACMS

Окупанти зайняли оборону у психіатричній лікарні Сватове

В Україну буде поставлено 20 французьких бронеавтомобілів Bastion і від 6 до 12 гаубиць Caesar

Захисники "Азовсталі" зустрілися зі своїми родичами у Туреччині

Украина предлагает США согласовывать цели для ракет ATACMS – CNN

Защитники "Азовстали" встретились со своими родственниками в Турции - Ермак

Рятувальники загасили пожежу, що виникла у Куп'янській лікарні у результаті ворожого ракетного удару

Спасатели потушили пожар, возникший в Купянской больнице в результате вражеского ракетного удара

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА