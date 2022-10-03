Події

18:15 03.10.2022

Голова МАГАТЕ повідомив про звільнення захопленого 30 вересня військовими РФ гендиректора ЗАЕС

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Голова МАГАТЕ повідомив про звільнення захопленого 30 вересня військовими РФ гендиректора ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив про звільнення генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова, якого російські військові захопили 30 вересня.

"Я вітаю звільнення Ігоря Мурашова. Я отримав підтвердження, що він благополучно повернувся до своєї родини", - написав Гроссі у твіттері в понеділок.

Як повідомлялося з посиланням на НАЕК "Енергоатом", близько 16:00 30 вересня російський патруль затримав Мурашова дорогою від станції до Енергодару та із зав'язаними очима вивіз у невідомому напрямку.

Теги: #магате #заес #гроссі #мурашов

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