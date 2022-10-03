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16:29 03.10.2022

Суддю Львова не звільнили з посади голови Касаційного госпсуду – ЦПК

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Суддю Львова не звільнили з посади голови Касаційного госпсуду – ЦПК

Судді не звільнили з посади голову Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, у якого підтвердилась наявність російського громадянства, повідомляє Центр протидії корупції.

"Богдана Львова не звільнили з посади голови КГС. Щойно Касаційний господарський суд ВС визначив свою долю, поставивши остаточно хрест на своїй репутації. Це було голосування, яким вони себе самовизначили. І яким кинули тінь на весь Верховний Суд", - йдеться в повідомленні ЦПК у телеграм-каналі в понеділок.

Згідно з інформацією ЦПК, у голосуванні, яке було таємним, брали участь 39 осіб із 40 присутніх. "За звільнення проголосувала 21 особа, проте для рішення був потрібен ще один голос (оскільки рішення вважається прийнятим, коли голосує більшість від тих, хто працює, а це 43 особи)", - зазначено в повідомленні.

Раніше Верховний Суд повідомив, що за результатами перевірки СБУ встановлено російське громадянство голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду судді Богдана Львова, збори суддів розглянуть питання дострокового звільнення Львова з посади голови Касаційного господарського суду.

 

Теги: #львов #суддя #цпк

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