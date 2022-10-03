Сапери ДСНС будуть розміновувати деокуповані території на Харківщині за допомогою роботизованого комплексу, нового помічника прозвали Бобер

Сапери зведеного загону ДСНС України, які проводять розмінування деокупованих територій Харківської області, отримали роботизований комплекс для проведення розвідки та дистанційного розмінування Superdroid Robots "Мастиф".

"Роботизований комплекс для проведення розвідки і дистанційного розмінування Superdroid Robots "Мастиф" було надано саперам за підтримки Злученого Американського Українського Допомогового Комітету. Рятувальники дали роботу жартівливе ім'я "Бобер", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Цей робот допомагатиме розміновувати небезпечні ділянки, заміновані ворогом. Спочатку сапери за допомогою дронів виявлятимуть розтяжки, протитанкові та протипіхотні міни, а потім, використовуючи "Бобра", їх знищуватимуть.

У ДСНС висловлюють подяку за підтримку у придбанні роботизованого комплексу Злученому Американському Українському Допомоговому Комітету (директор Нестор Зарічний та секретар Мотря Вотерс), координатору проєкту Олександру Кравченку, а також усім українцям у Сполучених Штатах Америки, які приєдналися до збору коштів на цей комплекс.