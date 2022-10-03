У судді Львова є російське громадянство, буде вирішено питання усунення його з посади голови Касаційного госпсуду - Верховний Суд

За результатами перевірки встановлено російське громадянство голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду судді Богдана Львова, збори суддів розглянуть питання дострокового звільнення Львова з посади голови Касаційного госпсуду, повідомляє Верховний Суд.

"3 жовтня Служба безпеки України поінформувала Верховний Суд, що за результатами перевірки встановлено, що Львов Богдан Юрійович (дата народження 28 вересня 1967 року, місце народження - місто Запоріжжя) отримав паспорт громадянина Російської Федерації №4512799636 від 17.10.2012, який продовжено Львовом. Б. Ю. замість паспорта громадянина Російської Федерації, який втратив чинність, №4598589684 від 22.07.1999", - йдеться у повідомленні суду у понеділок на сторінці у фейсбуці.

У повідомленні зазначається, що Львов, за даними податкового реєстру РФ, отримав податковий номер 774319527956, що міститься в реєстрі угод з нерухомого майна РФ, щодо квартири за адресою: 125565, Росія, Москва, вул. Ленінградське шосе, 88.

"Зазначене свідчить про наявність у судді Львова Б. Ю. громадянства Російської Федерації за даними наведених реєстрів Росії. Також у СБУ повідомили, що перевірка зазначених даних триває, про її результати буде повідомлено додатково", - наголошується в повідомленні суду.

У Верховному Суді також інформують, що 3 жовтня відбудуться збори суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду щодо дострокового звільнення судді Львова з посади голови Касаційного госпсуду у складі Верховного Суду.