До опалювального сезону готові майже 88% шкіл - Шкарлет

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявляє, що до опалювального сезону вже готові майже 88% шкіл.

"На сьогодні за результатами огляду вже понад 10,5 тис. шкіл готові до опалювального сезону, а це майже 88% від загальної кількості закладів загальної середньої освіти", - сказав Шкарлет в ефірі національного телемарафону у понеділок удень.

Міністр повідомив, що є регіони зі стовідсотковою готовністю шкіл, а саме Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Рівненська області, а також на 99% готові Одеська область та Київ.