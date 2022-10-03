Події

13:25 03.10.2022

До опалювального сезону готові майже 88% шкіл - Шкарлет

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До опалювального сезону готові майже 88% шкіл - Шкарлет

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявляє, що до опалювального сезону вже готові майже 88% шкіл.

"На сьогодні за результатами огляду вже понад 10,5 тис. шкіл готові до опалювального сезону, а це майже 88% від загальної кількості закладів загальної середньої освіти", - сказав Шкарлет в ефірі національного телемарафону у понеділок удень.

Міністр повідомив, що є регіони зі стовідсотковою готовністю шкіл, а саме Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Рівненська області, а також на 99% готові Одеська область та Київ.

 

Теги: #школи #опалювальний_сезон

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