У Москві стверджують, що "ДНР" та "ЛНР" увійдуть до складу Росії у межах 2014 року, щодо Херсонської та Запорізької областей продовжиться "обговорення з населенням"

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "ДНР" і "ЛНР" входять до складу РФ у межах 2014 року, щодо Херсонської та Запорізької областей питання про межі вирішуватиметься під час подальшого обговорення з населенням. Про це він повідомив журналістам у понеділок.

На уточнювальне запитання, чи є однозначна відповідь на запитання щодо меж, Пєсков сказав: "Це і є наразі однозначною відповіддю. Ми продовжимо радитися з людьми, які живуть у цих областях".

На прохання прокоментувати, чи є територією Росії райони Херсонської та Запорізької областей, підконтрольні Києву, Пєсков сказав: "Мені наразі більше нема чого додати".

Журналісти поцікавилися у Пєскова, у якій формі продовжиться обговорення з населенням Херсонської та Запорізької областей питання про межі, Пєсков зазначив: "Наразі я не можу відповісти на ваше запитання".

Раніше за результатами фіктивних псевдореферендумів у Москві було підписано "договори" про входження Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до складу Росії.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у понеділок заявив, що "нещодавно хтось десь проводив псевдореферендуми, а коли повертається український прапор - про російський фарс із якимись там папірцями та якимись там анексіями ніхто й не згадує. Крім, звісно, правоохоронних органів України".