Події

13:23 03.10.2022

У Москві стверджують, що "ДНР" та "ЛНР" увійдуть до складу Росії у межах 2014 року, щодо Херсонської та Запорізької областей продовжиться "обговорення з населенням"

1 хв читати
У Москві стверджують, що "ДНР" та "ЛНР" увійдуть до складу Росії у межах 2014 року, щодо Херсонської та Запорізької областей продовжиться "обговорення з населенням"

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "ДНР" і "ЛНР" входять до складу РФ у межах 2014 року, щодо Херсонської та Запорізької областей питання про межі вирішуватиметься під час подальшого обговорення з населенням. Про це він повідомив журналістам у понеділок.

На уточнювальне запитання, чи є однозначна відповідь на запитання щодо меж, Пєсков сказав: "Це і є наразі однозначною відповіддю. Ми продовжимо радитися з людьми, які живуть у цих областях".

На прохання прокоментувати, чи є територією Росії райони Херсонської та Запорізької областей, підконтрольні Києву, Пєсков сказав: "Мені наразі більше нема чого додати".

Журналісти поцікавилися у Пєскова, у якій формі продовжиться обговорення з населенням Херсонської та Запорізької областей питання про межі, Пєсков зазначив: "Наразі я не можу відповісти на ваше запитання".

Раніше за результатами фіктивних псевдореферендумів у Москві було підписано "договори" про входження Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до складу Росії.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у понеділок заявив, що "нещодавно хтось десь проводив псевдореферендуми, а коли повертається український прапор - про російський фарс із якимись там папірцями та якимись там анексіями ніхто й не згадує. Крім, звісно, правоохоронних органів України".

Теги: #рф #україна #території

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:31 03.10.2022
За добу російські окупанти втратили 320 людей особового складу, 11 безпілотників і літак – Генштаб ЗСУ

За добу російські окупанти втратили 320 людей особового складу, 11 безпілотників і літак – Генштаб ЗСУ

07:51 03.10.2022
П'ять суден доставлять до Іспанії, Італії та Тунісу кукурудзу та пшеницю в рамках стамбульської зернової угоди

П'ять суден доставлять до Іспанії, Італії та Тунісу кукурудзу та пшеницю в рамках стамбульської зернової угоди

07:48 03.10.2022
Перша леді провела зустрічі з першою леді Туреччини, Вселенським Патріархом Варфоломієм та взяла участь у церемонії спуску на воду корвета "Гетьман Іван Мазепа"

Перша леді провела зустрічі з першою леді Туреччини, Вселенським Патріархом Варфоломієм та взяла участь у церемонії спуску на воду корвета "Гетьман Іван Мазепа"

07:31 03.10.2022
Німеччина, Данія, Норвегія та Франція поставлять Україні самохідні артилерійські гармати

Німеччина, Данія, Норвегія та Франція поставлять Україні самохідні артилерійські гармати

07:18 03.10.2022
Єрмак у тристоронньому форматі зустрівся з головним радником президента Туреччини та радником президента США з нацбезпеки

Єрмак у тристоронньому форматі зустрівся з головним радником президента Туреччини та радником президента США з нацбезпеки

07:01 03.10.2022
Зеленський назвав потужною заяву дев'яти країн НАТО щодо підтримки вступу України до Альянсу

Зеленський назвав потужною заяву дев'яти країн НАТО щодо підтримки вступу України до Альянсу

06:59 03.10.2022
Проєкт будівництва нового флоту для України буде реалізовано – Зеленський

Проєкт будівництва нового флоту для України буде реалізовано – Зеленський

06:54 03.10.2022
На звільнених територіях ніхто не згадує про псевдореферендуми

На звільнених територіях ніхто не згадує про псевдореферендуми

20:55 02.10.2022
В Україні дощитиме і похолодає

В Україні дощитиме і похолодає

20:27 02.10.2022
У США вітають успіх України в Лимані

У США вітають успіх України в Лимані

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Київська влада закликає мешканців столиці повернутися до носіння масок у публічних місцях через COVID-19

До опалювального сезону готові майже 88% шкіл - Шкарлет

Українські військові вражають вогнем артилерії підрозділи РФ, які намагаються закріпитися у Кремінній

Більшість українців заявляють про готовність до можливих проблем з опаленням узимку

Унаслідок обстрілу Запоріжжя окупантами пошкоджено інфраструктурний об'єкт, два навчальні заклади, медзаклад і сім багатоквартирних будинків

ОСТАННЄ

У судді Львова є російське громадянство, буде вирішено питання усунення його з посади голови Касаційного госпсуду - Верховний Суд

Київська влада закликає мешканців столиці повернутися до носіння масок у публічних місцях через COVID-19

До опалювального сезону готові майже 88% шкіл - Шкарлет

Нобелівську премію з фізіології та медицини присудили шведському науковцю Сванте Паабо

Українські військові вражають вогнем артилерії підрозділи РФ, які намагаються закріпитися у Кремінній

На Київщині триває ліквідація наслідків учорашньої негоди, 23 населені пункти залишаються повністю знеструмленими, ще 7 знеструмлені частково

В Україні в найближчі дві доби очікуються невеликі дощі

Більшість українців заявляють про готовність до можливих проблем з опаленням узимку

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В ХЕРСОНІ

Жителю Харківщини, який став "директором терцентру соцобслуговування Куп'янського району" за окупаційної влади, оголошено про підозру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА