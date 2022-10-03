Події

10:22 03.10.2022

Унаслідок обстрілу Запоріжжя окупантами пошкоджено інфраструктурний об'єкт, два навчальні заклади, медзаклад і сім багатоквартирних будинків

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Унаслідок обстрілу Запоріжжя окупантами пошкоджено інфраструктурний об'єкт, два навчальні заклади, медзаклад і сім багатоквартирних будинків

Один інфраструктурний об'єкт, два навчальні заклади, один медзаклад і попередньо сім багатоквартирних будинків пошкоджено внаслідок обстрілу Запоріжжя російськими окупантами в понеділок, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Від сьогоднішньої ракетної атаки руйнувань зазнала інфраструктура міста. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт, два заклади освіти, один медичний заклад та попередньо сім багатоквартирних будинків (в п'яти будинках вилетіли вікна у підʼїздах, у двох – вибито вікна в квартирах)", - написав Куртєв у фейсбуці.

Він додав, що чоловік, який дістав поранення внаслідок обстрілу, зараз перебуває у лікарні.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти в понеділок уранці завдали удару ракетами С-300 по Запоріжжю та прилеглих селах, унаслідок чого в місті були зруйновані інфраструктурні об'єкти та реабілітаційний центр для дітей з особливими потребами, одна людина дістала поранень.

Теги: #запоріжжя #обстріл

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