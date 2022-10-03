За добу російські окупанти втратили 320 людей особового складу, 11 безпілотників і літак – Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила близько 60430 людей особового складу, 2380 танків і 265 літаків, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.10 орієнтовно становлять: особового складу – близько 60430 (+320) осіб ліквідовано, танків – 2380 (+3) одиниць, бойових броньованих машин - 4991 (+16) одиниця, артилерійських систем 1405 (+0) одиниць, РСЗВ - 338 (+1) одиниць", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

Також від початку вторгнення було знищено 176 одиниць засобів ППО, 265 літаків, зокрема один за минулу добу, 228 вертольотів, зокрема один за минулу добу, та 1026 БПЛА оперативно-тактичного рівня, зокрема 11 за минулу добу.

Російські війська втратили 246 крилатих ракет, 15 кораблів/катерів, 3811 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн, зокрема 15 одиниць за минулу добу, та 131 одиницю спеціальної техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.