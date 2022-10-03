Перша леді провела зустрічі з першою леді Туреччини, Вселенським Патріархом Варфоломієм та взяла участь у церемонії спуску на воду корвета "Гетьман Іван Мазепа"

Дружина президента України Олена Зеленська під час візиту до Турецької Республіки зустрілася з першою леді Туреччини Еміне Ердоган, Вселенським Патріархом Варфоломієм і взяла участь у церемонії спуску на воду корвету "Гетьман Іван Мазепа", що будується для нашої країни.

Як повідомляє пресслужба глави держави в неділю ввечері, Зеленська під час зустрічі з Еміне Ердоган розповіла про новий проєкт – свій благодійний фонд Olena Zelenska Fundation та запросила до співпраці турецький бізнес. Кожен, хто хоче приєднатися до відновлення медичної, освітньої галузей, а також надання гуманітарної допомоги Україні зможе зробити це через фонд.

Також перші леді обговорили спільну роботу з евакуації українських дітей-сиріт до Туреччини. Значна кількість таких дітей вже знайшли притулок у цій країні. Ще одна група дітей із двох будинків дитини на Одещині очікує на евакуацію.

Під час зустрічі з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм перша леді подякувала йому та грецькій громаді Туреччини за надану гуманітарну допомогу: у березні Вселенський Патріархат надіслав гуманітарний вантаж на суму понад 250 тис. євро. Крім того, за ініціативи Його Всесвятості, Американська архієпископія Вселенського Патріархату в США ініціювала створення Фонду допомоги Україні, до якого вже зібрано понад $5 млн.

Як повідомлялося, напередодні, 2 жовтня, Зеленська в Туреччині взяла участь у спуску на воду протичовнового корвету типу Ada "Гетьман Іван Мазепа" для Військово-морських сил України, закладеного у 2021 році.