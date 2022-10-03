Події

07:40 03.10.2022

Окупанти обстріляли Юнаківську та Хотинську громади на Сумщині

1 хв читати
Окупанти обстріляли Юнаківську та Хотинську громади на Сумщині

За добу російські окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Юнаківську та Хотинську громади, без жертв, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні росіяни стріляли зі ствольної артилерії по території Сумського району. Загалом 56 приходів по Юнаківській та Хотинській громадах. Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 10 приватних будинків. Розбито два автомобілі. Суттєво постраждала сільська школа, розбиті класи та їдальня, зруйнований двір. Пошкоджено газопровід, водонапірну вежу і трансформатор у селах", – написав він у телеграм-каналі.

"Обійшлося без людських жертв", – наголосив Живицький.

За його словами, в одному з дворів російський снаряд влучив просто в сарай, який у результаті згорів до тла.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:09 03.10.2022
Одна людина загинула та вісім було поранено внаслідок обстрілів Донецької області за добу

Одна людина загинула та вісім було поранено внаслідок обстрілів Донецької області за добу

08:07 03.10.2022
Окупанти вранці обстріляли Запоріжжя та два села в області ракетами С-300, одну людину поранено

Окупанти вранці обстріляли Запоріжжя та два села в області ракетами С-300, одну людину поранено

06:42 03.10.2022
Окупанти обстріляли Запоріжжя, зруйновано інфраструктуру, є постраждалі

Окупанти обстріляли Запоріжжя, зруйновано інфраструктуру, є постраждалі

12:07 02.10.2022
Росіяни обстріляли дві ОТГ Сумщини в ніч і вранці в неділю - голова ОВА Живицький

Росіяни обстріляли дві ОТГ Сумщини в ніч і вранці в неділю - голова ОВА Живицький

11:16 02.10.2022
В Охтирському районі Сумщини на ворожій міні підірвався автомобіль співробітників АТ "Укртелеком", загинула одна, поранені троє людей - голова ОВА Живицький

В Охтирському районі Сумщини на ворожій міні підірвався автомобіль співробітників АТ "Укртелеком", загинула одна, поранені троє людей - голова ОВА Живицький

08:47 02.10.2022
Противник обстріляв Запоріжжя чотирма ракетами С-300, зруйновано промислову інфраструктуру

Противник обстріляв Запоріжжя чотирма ракетами С-300, зруйновано промислову інфраструктуру

07:52 02.10.2022
Ворог атакував два райони Дніпропетровщини з дронів-камікадзе, "Ураганів", "Градів" і важкої артилерії

Ворог атакував два райони Дніпропетровщини з дронів-камікадзе, "Ураганів", "Градів" і важкої артилерії

07:14 02.10.2022
Окупанти знову обстріляли Нікополь, пошкоджено лінію електропередач

Окупанти знову обстріляли Нікополь, пошкоджено лінію електропередач

07:02 02.10.2022
Окупанти двічі обстріляли Середино-Будську громаду Сумщини

Окупанти двічі обстріляли Середино-Будську громаду Сумщини

12:22 01.10.2022
Росіяни вночі обстріляли Есманьську громаду, без жертв - Сумська ОВА

Росіяни вночі обстріляли Есманьську громаду, без жертв - Сумська ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу російські окупанти втратили 320 людей особового складу, 11 безпілотників і літак – Генштаб ЗСУ

Окупанти вранці обстріляли Запоріжжя та два села в області ракетами С-300, одну людину поранено

Українські військові звільнили Торське на Донеччині

Зеленський назвав потужною заяву дев'яти країн НАТО щодо підтримки вступу України до Альянсу

Проєкт будівництва нового флоту для України буде реалізовано – Зеленський

ОСТАННЄ

За добу російські окупанти втратили 320 людей особового складу, 11 безпілотників і літак – Генштаб ЗСУ

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 858 воєнних злочинів

У результаті агресії РФ в Україні кількість загиблих дітей зросла до 416

Кількість випадків COVID-19 у світі досягла 618 млн

Уночі супротивник обстріляв Нікопольський та Криворізький райони, вранці – Дніпровський

П'ять суден доставлять до Іспанії, Італії та Тунісу кукурудзу та пшеницю в рамках стамбульської зернової угоди

Перша леді провела зустрічі з першою леді Туреччини, Вселенським Патріархом Варфоломієм та взяла участь у церемонії спуску на воду корвета "Гетьман Іван Мазепа"

На південному напрямку ЗС України знищили 40 окупантів, 9 одиниць техніки та ударний вертоліт Ка-52

Макрон заявив про готовність працювати разом із партнерами із ЄС над новими санкціями проти РФ

ВИБУХИ В ДНІПРІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА