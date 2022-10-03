Окупанти обстріляли Юнаківську та Хотинську громади на Сумщині

За добу російські окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Юнаківську та Хотинську громади, без жертв, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні росіяни стріляли зі ствольної артилерії по території Сумського району. Загалом 56 приходів по Юнаківській та Хотинській громадах. Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 10 приватних будинків. Розбито два автомобілі. Суттєво постраждала сільська школа, розбиті класи та їдальня, зруйнований двір. Пошкоджено газопровід, водонапірну вежу і трансформатор у селах", – написав він у телеграм-каналі.

"Обійшлося без людських жертв", – наголосив Живицький.

За його словами, в одному з дворів російський снаряд влучив просто в сарай, який у результаті згорів до тла.