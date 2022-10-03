Події

07:13 03.10.2022

За добу окупанти завдали 11 ракетних і 10 авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів українських позицій

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За добу окупанти завдали 11 ракетних і 10 авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів українських позицій

Минулої доби неділі, 2 жовтня, російські окупанти 86 разів обстріляли українські позиції, постраждало понад 35 населених пунктів, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"За минулу добу окупанти завдали 11 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ. Від ворожих ударів постраждало більш як 35 населених пунктів. Серед них - Рідкодуб, Слов’янськ, Краматорськ, Білогорівка, Бахмут, Нетайлове, Водяне, Мар’їнка, Времівка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Залізничне та Миколаїв", – йдеться у ранковому зведенні на сторінці в фейсбуці в понеділок.

На волинському та поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів:

на сіверському напрямку – в районах населених пунктів Українське Чернігівської області та Басівка, Писарівка і Кияниця Сумської області;

на краматорському напрямку – в районах населених пунктів Новосадове, Терни, Ямпіль, Сіверськ, Верхньокам’янське та Спірне;

на бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Федорівка, Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Зайцеве, Торецьк, Майорськ, Неліпівка та Юр’ївка;

на авдіївському напрямку – Авдіївка, Первомайське, Водяне, Карлівка, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстріляв з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Микільське, Рівнопілля, Ольгівське, Залізничне та Мала Токмачка.

На південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 45 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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